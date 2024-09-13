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10:50, 13 сентября 2024Мир

Орбан рассказал о последствиях своей мирной миссии по Украине

Орбан: мирная миссия Венгрии запустила масштабные дискуссии в Европе

Фото: Hollie Adams / Reuters

Мирная миссия Венгрии запустила в Европе масштабные дискуссии об урегулировании украинского конфликта вне поля боя. О таких последствиях инициативы заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«На поле боя нет решения конфликта, эту мысль запустила наша мирная миссия, тем самым мы запустили огромные дискуссии в Европе», — сказал политик.

По словам Орбана, Европа первоначально заняла провоенную позицию из-за мнения лидеров Европейского союза. Венгерский премьер заявил о необходимости «уходить» от подобных настроений. По его словам, отказ от провоенной политики возможен, если «всерьез начать разговор о том, что пора вылезать из окопов» и прийти к пониманию, что украинский конфликт не является общеевропейской войной.

9 сентября Орбан анонсировал новое мероприятие в рамках своей мирной инициативы по Украине.

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      Елизавета Мытарева
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