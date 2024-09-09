Орбан анонсировал «заметное» мероприятие в рамках мирной инициативы по Украине

Орбан анонсировал новое мероприятие по мирной инициативе по Украине в сентябре

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал новое «заметное» мероприятие в рамках своей мирной инициативы по Украине. Он рассказал, что оно пройдет в сентябре, передает портал ATV.

Во время закрытого выступления в венгерском городе Кетче Орбан рассказал, что его миротворческая миссия продолжается. Он отметил, что работал в этом направлении летом и уже в сентябре у мирной инициативы будет «заметное» проявление. Раскрывать подробности будущего мероприятия премьер Венгрии отказался.

2 июля Орбан в Киеве провел переговоры по урегулированию конфликта на Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским. 5 июля венгерский политик прибыл в Москву для продолжения своей «миссии мира» и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 8 июля премьер-министр Венгрии посетил Китай и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Политик в рамках своей миссии также встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и попросил его поддержать инициативу по урегулированию конфликта. Завершил свои поездки Орбан встречей с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.