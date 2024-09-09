Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:52, 9 сентября 2024Мир

Орбан анонсировал «заметное» мероприятие в рамках мирной инициативы по Украине

Орбан анонсировал новое мероприятие по мирной инициативе по Украине в сентябре

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал новое «заметное» мероприятие в рамках своей мирной инициативы по Украине. Он рассказал, что оно пройдет в сентябре, передает портал ATV.

Во время закрытого выступления в венгерском городе Кетче Орбан рассказал, что его миротворческая миссия продолжается. Он отметил, что работал в этом направлении летом и уже в сентябре у мирной инициативы будет «заметное» проявление. Раскрывать подробности будущего мероприятия премьер Венгрии отказался.

2 июля Орбан в Киеве провел переговоры по урегулированию конфликта на Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским. 5 июля венгерский политик прибыл в Москву для продолжения своей «миссии мира» и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 8 июля премьер-министр Венгрии посетил Китай и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Политик в рамках своей миссии также встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и попросил его поддержать инициативу по урегулированию конфликта. Завершил свои поездки Орбан встречей с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье сообщило о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения». Где ВСУ хотят нанести удар?

      Москвичам рассказали о возможности увидеть северное сияние

      Си Цзиньпин выразил надежду на окончание конфликта на Украине

      Подглядывавшего за квартирантками через камеры россиянина задержали

      Организаторов концертов Шуры обвинили в мошенничестве

      Tesla изобрела беспроводную зарядку для автомобилей

      На Украине потребовали принять законопроект о тотальном видеонаблюдении

      Премьер Словакии осудил нацистскую символику ВСУ

      В России снизили прогноз сбора пшеницы

      Украина ужесточила лимиты на расчеты картами за рубежом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше