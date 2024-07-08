Премьер Венгрии Орбан прилетел в Китай на переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Китай, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Венгрии Берталана Хаваши.

«Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин», — заявил Хаваши.

По его словам, встреча Орбана с Си Цзиньпинем состоится в течение дня.

Ранее сообщалось, что Орбан мог полететь в Пекин. По данным журналистов, правительственный борт Dassault Falcon 7X вечером 7 июля покинул Будапешт и направился в Китай.