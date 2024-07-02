Украина отвергла предложение Венгрии о прекращении огня

Замглавы ОП Украины Жовква: Киев отверг предложение Орбана о прекращении огня

Киев отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. Об этом сообщил замглавы офиса президента (ОП) Украины Игорь Жовква в эфире украинского телемарафона, трансляция которого доступна на YouTube.

«Он высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент (Украины Владимир Зеленский, — прим. «Ленты.ру») выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная», — сказал он.

Жовква добавил, что Украина планирует добиваться урегулирования конфликта по линии «саммитов мира», организованных Киевом. Он также подчеркнул, что такие процессы как прекращение огня не могут рассматриваться в отрыве.

Во вторник, 2 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, лидеры стран обсудили возможность прекращения огня до начала мирных переговоров Москвы и Киева.