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20:50, 7 июля 2024Мир

Премьера Венгрии заподозрили в посещении Китая

444.hu: премьер Венгрии Орбан мог отправиться с визитом в Китай

Фото: Darko Bandic / AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, предположительно, мог отправиться с визитом в Пекин. Об этом сообщил венгерский портал 444.hu.

Как сообщают журналисты, правительственный борт Dassault Falcon 7X уже покинул Будапешт и направляется в Китай. Он должен приземлиться в столице КНР ранним утром понедельника, 8 июля.

Портал также запросил данные о визите премьера в Азию у его пресс-секретаря Берталана Хаваси и пресс-службы кабинета премьер-министра, однако пока не получил ответа от них.

Виктор Орбан прилетел в Москву в пятницу, 5 июля. Он принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам венгерского премьера, его визит в Москву состоялся в рамках следующего шага «мирной миссии».

Перед этим Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров политики обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине. Впоследствии, Киев отверг предложение Орбана о прекращении огня.

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      Александр Курбатов
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