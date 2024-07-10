Орбан попросил Эрдогана поддержать его «миссию мира» по Украине

Орбан попросил Эрдогана поддержать усилия по урегулированию конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его усилия по урегулированию конфликта на Украине. Слова политика приводит РИА Новости.

«Я попросил господина президента, чтобы он поддержал нас в нашей миссии мира», — заявил Орбан после переговоров с Эрдоганом на полях саммита НАТО.

Премьер Венгрии подчеркнул, что позиции сторон в украинском конфликте «по-прежнему далеки друг от друга». При этом, считает Орбан, совместными усилиями можно продвинуться вперед на пути к мирному урегулированию. Венгерский премьер отметил, что Эрдоган — единственный лидер иностранного государства, у кого есть успешный опыт посредничества в этом конфликте.

2 июля Орбан посетил Киев, где провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта. 5 июля венгерский политик прибыл в Москву для продолжения своей «миссии мира» и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 8 июля премьер-министр Венгрии посетил Китай и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.