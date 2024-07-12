Трамп заявил о неправильности начала конфликта на Украине

Трамп заявил, что конфликт на Украине вообще не следовало начинать

Конфликт на Украине не следовало начинать, написал экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться», — написал Трамп.

Пост бывшего президента США стал реакцией на пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот рассказал об обсуждениях с Трампом всех способов достижения мира.

Орбан и Трамп встретились во Флориде после саммита НАТО, состоявшегося в Вашингтоне. Политики обсудили урегулирование украинского конфликта.