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10:45, 12 июля 2024Мир

Трамп заявил о неправильности начала конфликта на Украине

Трамп заявил, что конфликт на Украине вообще не следовало начинать

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Конфликт на Украине не следовало начинать, написал экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться», — написал Трамп.

Пост бывшего президента США стал реакцией на пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот рассказал об обсуждениях с Трампом всех способов достижения мира.

Орбан и Трамп встретились во Флориде после саммита НАТО, состоявшегося в Вашингтоне. Политики обсудили урегулирование украинского конфликта.

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      Варвара Кошечкина
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