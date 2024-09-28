Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:21, 28 сентября 2024Россия

В Госдуме оценили возможность применения ядерного оружия при разрешении на удары вглубь РФ

Картаполов: разрешение ударов вглубь РФ является основанием для применения ЯО
Андрей Картаполов

Андрей Картаполов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Если Украине разрешат наносить удары вглубь РФ, то это станет основанием для применения ядерного оружия, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это может стать основанием, но принимать решение будет верховный главнокомандующий», — сказал парламентарий, сославшись на обновленную доктрину. При этом он уточнил, что существует много факторов для принятия этого решения. «Поэтому однозначно заявлять нельзя, но и исключать тоже», — говорится в материале агентства.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Противник сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился». Бойцы «Ахмата» продвинулись на километр в Курской области

      Названы запрещенные для дарения учителям подарки

      Суд продлил срок расследования дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова

      НАСА профинансирует создание спутника-инспектора

      На Украине предрекли полный крах страны из-за поездки Зеленского в США

      В Госдуме оценили возможность применения ядерного оружия при разрешении на удары вглубь РФ

      Жители Бейрута спрятались от израильских бомбежек на общественном пляже

      Тело еще одного погибшего нашли на месте взрыва АЗС в Дагестане

      Около украинских Черкасс прогремел взрыв

      Назван топ безвизовых направлений для российских туристов осенью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше