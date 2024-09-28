В Госдуме оценили возможность применения ядерного оружия при разрешении на удары вглубь РФ

Картаполов: разрешение ударов вглубь РФ является основанием для применения ЯО

Если Украине разрешат наносить удары вглубь РФ, то это станет основанием для применения ядерного оружия, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это может стать основанием, но принимать решение будет верховный главнокомандующий», — сказал парламентарий, сославшись на обновленную доктрину. При этом он уточнил, что существует много факторов для принятия этого решения. «Поэтому однозначно заявлять нельзя, но и исключать тоже», — говорится в материале агентства.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.