Панченко: Киев пытается убедить украинцев, что Трамп тоже хочет эскалации

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X поблагодарила своего американского коллегу Такера Карлсона за его позицию о конфликте на Украине и о решениях США относительного него. Она указала, что Киев пытается убедить население, что не только действующий глава Белого дома Джо Байден хочет эскалации, но и избранный президент Дональд Трамп.

Она прокомментировала слова Карлсона о том, что США грозит гибель из-за разрешения Байдена Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Журналист назвал американского лидера «хромой уткой».

Панченко отметила, что на фоне решений главы Белого дома появляется все больше домыслов. Она поблагодарила Карлсона за благоразумие в этой ситуации.

«На Украине власти убеждают людей, что Байден принял решение вместе с Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации! Неужели нам лгут?» — написала журналистка.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что разрешение Байдена Украине бить по территории России ракетами приведет к концу правления украинского лидера Владимира Зеленского. Он добавил, что ждет, когда по Красной площади пройдут пленные украинские националисты.

