Журналист Карлсон: разрешение Украине бить ATACMS приведет к уничтожению США

Американский журналист и ведущий Такер Карлсон предрек гибель США из-за разрешения президента Джо Байдена Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории России и назвал американского лидера «хромой уткой». Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Президент — хромая утка начал войну с самой опасной страной в мире. Все мы (США — прим. «Ленты.ру») очень близки к уничтожению», — предрек ведущий.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что разрешение Байдена Украине бить по территории России ракетами приведет к концу правления Владимира Зеленского. Он добавил, что ждет, когда по Красной площади пройдут пленные украинские националисты.

19 ноября Минобороны РФ подтвердило первый удар дальнобойной ракетой ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит ответ и «мало не покажется никому».