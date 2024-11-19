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16:14, 19 ноября 2024Россия

В Совфеде порассуждали об ответе на удары ATACMS словами «мало не покажется никому»

Джабаров: американцы дали украинцам шанс уничтожать наших людей своим оружием
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: John Hamilton / АР

Если начнется большая драка, то мало не покажется никому, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор порассуждал об ответе на удары американскими ракетами ATACMS по России.

«Мы считаем, что раз это американские ракеты, значит, американцы дали шанс украинцам уничтожать наших людей своим оружием. Я думаю, сейчас наше военное командование примет соответствующее решение, как мы будем отвечать на подобные атаки», — сообщил Джабаров.

Запад играет с огнем. Я боюсь, что потом будет поздно говорить: «Мы не знали, мы не предполагали». Если начнется большая драка, то мало не покажется никому

Владимир Джабаровпервый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам

По словам сенатора, появились сообщения о том, что Вооруженные силы Украины готовят удар по Крымскому мосту ракетами ATACMS.

«В этом случае я не завидую судьбе всех днепровских мостов в районе Киева. Я думаю, что обмен ударами только разжигает конфликт. Все попытки мирового сообщества начать мирные переговоры между Россией и Украиной обречены на провал. Потому что Запад категорически не хочет мира. Западу нужна воюющая Россия и воюющая Украина. Потому что Запад решает свои вопросы, главный из которых остается прежним — стратегическое поражение России», — заключил он.

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В ночь на 19 ноября ВСУ выпустили по Брянской области шесть ракет ATACMS производства США. Фрагменты ракет упали на техническую территорию военного объекта в области, в результате чего возник пожар. Жертв и разрушений нет.

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