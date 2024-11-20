В США заявили об окончании времени Зеленского

Журналист Хинкл заявил, что время президента Украины Зеленского закончилось

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что время президента Украины Владимира Зеленского у власти закончилось. Об этом он написал на странице в соцсети X.

«Время Зеленского истекло», — написал журналист из США. Он также заявил, что с нетерпением ждет, когда по Красной площади пройдут пленные украинские националисты.

Ранее Хинкл отреагировал на решение Зеленского нанести удар дальнобойными ракетами ATACMS по России. Журналист попрощался с украинским президентом и Украиной на русском языке. Он добавил, что это действие может спровоцировать ответный удар со стороны России.

До этого американский журналист заявил, что данное Украине разрешение США бить по России ракетами ATACMS определило судьбу Зеленского. По мнению Хинкла, мир украинского президента скоро разрушится.