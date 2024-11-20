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09:45, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

В США оценили решение Зеленского ударить по России ракетами ATACMS

Журналист Хинкл попрощался с Украиной из-за решения ударить по России ATACMS
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Журналист из США Джексон Хинкл попрощался с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его шага ударить по России ракетами ATACMS. Таким образом он оценил решение украинского лидера по использованию американского вооружения на своей странице на платформе X.

«Прощай, Украина. Прощай, Зеленский», — написал Хинкл на русском языке, комментируя удары Украины по России американскими ракетами.

«Можете плакать, топать и кричать… Но не называйте ответ России "неспровоцированным"», — обратился к Зеленскому журналист.

19 ноября Минобороны РФ подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». До этого Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России.

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