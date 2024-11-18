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10:37, 18 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о предрешенной судьбе Зеленского из-за одного решения США

Хинкл: судьба Зеленского предрешена из-за разрешения США на удары ATACMS
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Разрешение президента США Джо Байдена наносить удары по территории России ракетами ATACMS определило судьбу президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил журналист Джексон Хинкл в соцсети X.

«Его мир скоро разрушится, как рано или поздно это происходит со всеми марионетками США», — заявил западный журналист. Он добавил, что судьба Зеленского предрешена.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по России последует ответ Москвы. Он также счел подобное решение американского лидера попыткой к эскалации конфликта.

17 ноября стало известно, что Байден санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. После этого разрешения использовать ракеты SCALP и Storm Shadow дали Франция и Великобритания.

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