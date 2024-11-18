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10:26, 18 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе предрекли ответ России на разрешение Байдена бить ракетами по территории страны

Журналист Боуз заявил, что Россия ответит на разрешение США бить ракетами ATACMS
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Разрешение президента США Джо Байдена Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории России не повлияет на ход военного конфликта, но не останется без ответа России. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Боуз назвал решение Байдена глупостью и попыткой к эскалации военного конфликта. Он подчеркнул, что разрешение бить ракетами по России не повлияет на противостояние, однако привет к гибели еще большего числа украинских солдат.

Кроме того, предрек западный журналист, Россия обязательно ответит на шаг, сделанный Байденом.

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Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США вступили в прямое противостояние с Россией после разрешения бить ракетами вглубь страны. По его словам, Вашингтон пошел на этот шаг из-за отчаяния в связи с возможной победы Москвы.

17 ноября стало известно, что Байден впервые санкционировал применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных ракет ATACMS по России. Вслед за США подобные разрешения дали Франция и Великобритания. Они санкционировали удары по России ракетами SCALP и Storm Shadow, переданными Украине.

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