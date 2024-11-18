В США заявили о вступлении в прямой конфликт с Россией

Американский экс-разведчик Риттер: США вступили в прямой конфликт с Россией

США вступили в прямой конфликт с Россией, разрешив Украине наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х.

«США сейчас находятся в состоянии войны с Россией», — заявил Риттер.

Экс-разведчик добавил, что нападение украинских войск на Курскую область было также спланировано с помощью Вашингтона и НАТО. По его словам, решение позволить Киеву бить вглубь России дальнобойными ракетами указывает на переход США к прямому военному конфликту. Этот шаг Риттер объяснил отчаянием в связи с перспективой победы России и избранием кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. По мнению бывшего разведчика, теперь «на карту поставлено выживание Америки и мира».

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне якобы присутствия войск КНДР в Курской области.