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09:20, 18 ноября 2024Мир

В США заявили о вступлении в прямой конфликт с Россией

Американский экс-разведчик Риттер: США вступили в прямой конфликт с Россией
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

США вступили в прямой конфликт с Россией, разрешив Украине наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х.

«США сейчас находятся в состоянии войны с Россией», — заявил Риттер.

Экс-разведчик добавил, что нападение украинских войск на Курскую область было также спланировано с помощью Вашингтона и НАТО. По его словам, решение позволить Киеву бить вглубь России дальнобойными ракетами указывает на переход США к прямому военному конфликту. Этот шаг Риттер объяснил отчаянием в связи с перспективой победы России и избранием кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. По мнению бывшего разведчика, теперь «на карту поставлено выживание Америки и мира».

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне якобы присутствия войск КНДР в Курской области.

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