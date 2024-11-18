На Украине сообщили об одном ограничении Франции и Британии на удары по России

«РБК-Украина»: Великобритания и Франция разрешили ВСУ бить по Курской области

Великобритания и Франция разрешили Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием по российской территории, но с одним ограничением. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «РБК-Украина».

«Великобритания и Франция разрешили Украине бить по РФ, но есть ограничения. Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область», — рассказали источники издания.

До этого советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что решение главы США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием является еще одним шагом к эскалации. Он отметил, что последствия такого шага непредсказуемы.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель оценил разрешение США на удары по России словами «не впечатляет». «Я не впечатлен таким радиусом, но это решение администрации Байдена», — сказал он.