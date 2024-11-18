Боррель оценил разрешение США на удары по России словами «не впечатляет»

Боррель: США разрешили Украине наносить удары вглубь России до 300 километров

Украина действительно получила от США разрешение наносить удары по России с использованием западных ракет. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран Европейского союза (ЕС) заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут наносить удары по РФ в радиусе 300 километров. По его словам, это «лучше, чем ничего, но не впечатляет».

«Я не впечатлен таким радиусом, но это решение администрации [Джо] Байдена. Почему сейчас, а не до выборов [президента США], — я не знаю», — оценил дипломат решение американских властей.

Ранее Боррель сообщил, что страны ЕС не приняли единого решения о снятии ограничений на удары западным оружием по территории России. «Каждая страна будет действовать так, как она сочтет нужным», — сказал он.