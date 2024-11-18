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21:51, 18 ноября 2024Мир

Страны ЕС не приняли общего решения об ограничениях ударов по России

Боррель: ЕС не принял общего решения по ограничениям на применение оружия по РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Страны-члены Евросоюза (ЕС) не приняли единого решения о снятии ограничений на удары западным оружием по территории России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Он рассказал, что этот вопрос обсуждался на заседании глав МИД стран объединения. «Сегодня не было общего решения об этом. Каждая страна будет действовать так, как она сочтет нужным», — сообщил Боррель.

Ранее Италия отказалась разрешать использовать ее дальнобойное оружие для ударов по территории России.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России.

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