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11:09, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

В Британии раскритиковали решение Байдена позволить Украине бить вглубь России

Автор SC Каннингем: России следует игнорировать решение Байдена по ATACMS
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

России следует игнорировать решение президента США Джо Байдена позволить Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS. Такой шаг американского лидера раскритиковал британский политолог и журналист Финиан Каннингем в материале для издания Strategic Culture (SC).

«Действия Байдена безрассудны, предосудительны и одиозны», — считает журналист. Обозреватель назвал решение Байдена по ATACMS провокационным и выразил мнение, что этот шаг «скорее символичен, чем является реальной угрозой». «России следует проигнорировать его и сосредоточиться на разрушении натовского прокси-режима в Киеве, тем самым нанося смертельный удар по авторитету США и НАТО», — отмечает автор материала.

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По мнению политолога, жест Байдена нацелен спровоцировать Россию на ответный удар по США и НАТО, чтобы уровень эскалации конфликта значительно вырос, а союзники Украины получили еще больше прибыли.

19 ноября Минобороны РФ подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». До этого Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России.

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