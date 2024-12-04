Карлсон заявил, что посольство США в Киеве запретило Зеленскому дать интервью

Посольство США в Киеве запретило президенту Украины Владимиру Зеленскому давать интервью Такеру Карлсону. Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале.

По словам ведущего, вместо этого украинскому лидеру дали добро на общение с телеканалом CNN.

В апреле Карлсон рассказал, что обращался к Зеленскому с запросом о проведении интервью. Однако тогда на Банковой не ответили на его предложения.

После этого посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предположил, что неудобные вопросы, заданные Зеленскому, вызывают у него истерику и раздражительность. «Мы прогнозировали эту ситуацию сразу по выходу интервью Владимира Путина Такеру Карлсону и предрекали, что будет именно так. Потому что Зеленский давным-давно изнежен только пропагандистским интервью», — заявил он.