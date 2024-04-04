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13:35, 4 апреля 2024Бывший СССР

В МИД России заявили об истерике Зеленского из-за неудобных вопросов

Посол МИД РФ Мирошник: неудобные вопросы Зеленскому вызывают у него истерику

Фото: Alina Smutko / Reuters

Неудобные вопросы, заданные президенту Украины Владимиру Зеленскому, вызывают у него истерику и раздражительность. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его слова передает РИА Новости.

«Мы прогнозировали эту ситуацию сразу по выходу интервью Владимира Путина Такеру Карлсону и предрекали, что будет именно так. Потому что Зеленский давным-давно изнежен только пропагандистским интервью», — заявил Мирошник, комментируя отказ Зеленского давать интервью Такеру Карлсону.

По его мнению, разговор с непредвзятым журналистом, задающим неудобные вопросы, вызывает у Зеленского только истерику и раздражение.

Ранее Такер Карлсон рассказал, что Владимир Зеленский, к которому он обращался с запросами на проведение интервью, так и не ответил на его предложения.

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      Валентин Карант
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