Карлсон: США потратили миллиарды долларов на необъявленную войну против России

Администрация американского президента Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против России, заявил американский журналист Такер Карлсон в социальной сети X.

Он отметил, что после того, как Байден возглавил государство, США потратили миллиарды на ведение военных действий против России на Украине. «За все это время никто толком не объяснил цель этой войны . Никто не сказал нам, почему мы это делаем», — подчеркнул он.

Журналист считает, что Киев не сможет победить в этом конфликте, так как Россия имеет больше ресурсов. «За пределами Соединенных Штатов нет ни одного информированного человека, который думал бы, что Украина каким-то образом победит Россию», — подчеркнул он.

Ранее Карлсон заявил, что даже с поддержкой стран Запада Украина не одержит победу в конфликте с Россией.