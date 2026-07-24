Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 24 июля 2026Наука и техника

В США описали риски для «Адмирала Нахимова» словами «все яйца в одной корзине»

SlashGear: Отремонтированный «Адмирал Нахимов» входит в меняемую дронами эпоху
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов», который вернется в состав Военно-морского флота России после ремонта и модернизации, столкнется с меняемой дронами эпохой. Возможные риски для корабля описали в публикации американского издания SlashGear.

По словам автора, многое изменилось с тех пор, как крейсер вступил в строй в 1988 году. Как пишет издание, «правила игры» на море существенно изменились после массового внедрения беспилотных платформ.

«Именно в этот мир войдет "Адмирал Нахимов". Несмотря на то, что он считается самым вооруженным надводным кораблем, он существует в эпоху, когда военно-морская доктрина все чаще ставит под сомнение принцип "все яйца в одной корзине"», — говорится в материале.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

В июне журнал 19FortyFive писал, что модернизированный крейсер «Адмирал Нахимов» можно считать совершенно новым кораблем. Усовершенствованный ТАРКР может нести до 176 ракет нескольких типов, включая гиперзвуковые «Цирконы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Есть только три должности». Экс-министр обороны Украины отказался от предложения Зеленского
    Врач раскрыл необычные прозвища для полового органа 130-килограммового пациента
    53-летняя Хайди Клум обнажила грудь на пляже и вызвала споры в сети
    Еще в одной стране пропал свет
    Дворкович временно ушел с поста президента ФИДЕ
    Экс-аналитик ЦРУ раскрыл условие для урегулирования конфликта на Украине
    Найдены останки 99 младенцев
    В США описали риски для «Адмирала Нахимова» словами «все яйца в одной корзине»
    В Латвии запретили петь песни находящихся под санкциями ЕС авторов
    ВСУ атаковали российский регион
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok