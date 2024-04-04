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01:35, 4 апреля 2024Мир

Зеленский проигнорировал запросы Карлсона об интервью

Журналист Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал его запросы об интервью
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский, к которому он обращался с запросами на проведение интервью, так и не ответил на его предложения.

Он опубликовал видео с интервью американской конгрессвуман Марджори Тейлор Грин, в котором заявил, что предлагал спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону провести интервью, но в конечном итоге не получил ответа.

«Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал», — добавил Карлсон.

Ранее журналист заявил, что администрация американского президента Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против России.

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      Марина Совина
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