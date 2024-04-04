Зеленский проигнорировал запросы Карлсона об интервью

Журналист Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал его запросы об интервью

Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский, к которому он обращался с запросами на проведение интервью, так и не ответил на его предложения.

Он опубликовал видео с интервью американской конгрессвуман Марджори Тейлор Грин, в котором заявил, что предлагал спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону провести интервью, но в конечном итоге не получил ответа.

«Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал», — добавил Карлсон.

Ранее журналист заявил, что администрация американского президента Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против России.