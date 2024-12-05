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23:20, 5 декабря 2024Мир

Пентагон назвал оставшуюся у США сумму военной помощи для Украины

Пентагон: у США осталось более 9 млрд долларов военной помощи для Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

У США осталось более 9 миллиардов долларов военной помощи для Украины, такую сумму назвал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

Из этих средств 2,21 миллиарда согласованы в рамках инициативы по оказанию помощи в обеспечении безопасности на Украине (USAI), которая предполагает закупку нового оборудования на рынке и передачу его Киеву.

6,8 миллиарда осталось по программе срочной военной помощи Presidential Drawdown Authority (PDA), этот механизм предусматривает отправку военного имущества со складов Пентагона.

27 ноября стало известно, что Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины. Отмечается, что 16 миллиардов долларов пойдут на пополнение запасов США, а 8 миллиардов долларов выделят на USAI.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что этот вопрос будет решаться уже при избранном президенте США Дональде Трампе.

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