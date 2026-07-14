Зolitico: Смерть Линдси Грэма ослабила позиции Израиля по Ирану

Смерть сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стала серьезным ударом по усилиям Израиля убедить США продолжить военную кампанию против Ирана и достичь других целей в Вашингтоне. Об этом пишет Politico со ссылкой на экспертов, знакомых с американской стратегией в регионе.

71-летний республиканец из Южной Каролины был одним из самых влиятельных сторонников Израиля в Конгрессе. Он поддерживал еврейское государство по многим вопросам — от заключения оборонных контрактов до нормализации отношений с Саудовской Аравией. Особенно активную позицию Грэм занимал в отношении Тегерана, нередко призывая к военным ударам, когда президент США Дональд Трамп колебался.

«Израильтяне всегда знали, что Линдси пытается интегрировать Израиль в регион и противостоять иранскому влиянию. Потерять такую возможность — иметь постоянного представителя, который появлялся бы на телевидении, использовал свой авторитет, — это болезненно», — заявил аналитик, знакомый с израильскими официальными лицами.

Смерть сенатора особенно некстати для Израиля на фоне растущего недовольства политикой Грэма как среди демократов, так и республиканцев. В Белом доме заявили, что Трамп «прислушивается к разным мнениям по Ирану, но решение принимает, исходя из интересов страны».

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что никто не будет скорбеть в связи со смертью Грэма.

О смерти Грэма на 71-м году жизни стало известно 12 июля. Причиной стало «рассечение аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания».