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Забота о себе
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08:30, 14 июля 2026Забота о себе

Названа неочевидная причина плохого сна по ночам

Нутрициолог Сент-Онж: Питание в течение дня может влиять на качество сна
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Нутрициолог из Колумбийского университета (США) Мари-Пьер Сент-Онж рассказала, как питание в течение дня влияет на качество сна и почему в некоторых случаях оно может провоцировать бессонницу. Неочевидную причину проблем с ночным отдыхом она назвала в интервью с Washington Post.

По словам специалистки, исследования показывают, что рацион, близкий к средиземноморской диете, помогает реже сталкиваться с бессонницей и делает сон более продолжительным и глубоким. «Люди недооценивают, насколько здоровое питание в течение дня может улучшить их сон ночью», — отметила эксперт.

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Она пояснила, что положительное на качество сна влияют фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена, бобовые, нежирное мясо и морепродукты. В то же время большое количество сладостей, продуктов с насыщенными жирами и рафинированных углеводов связано с плохим сном и частыми ночными пробуждениями.

Эксперт также рекомендовала придерживаться постоянного режима питания: стараться не пропускать завтрак и ужинать как минимум за три часа до сна. По ее словам, регулярное время приема пищи помогает поддерживать естественные биологические ритмы организма и способствует более качественному ночному отдыху.

Ранее диетолог Али Макгоуэн рассказала, что пропуск завтрака грозит набором лишнего веса. По ее словам, голод с утра заставляет человека переедать в остальные приемы пищи.

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