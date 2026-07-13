Желающим похудеть людям назвали идеальный вариант завтрака

Диетолог Макгоуэн: Плотный сбалансированный завтрак поможет похудеть

Диетолог Али Макгоуэн предупредила, что пропуск завтрака не помогает похудеть и зачастую дает обратный эффект. Идеальный вариант первого приема пищи для желающих сбросить вес людей она назвала в беседе с изданием Health.

Специалист объяснила, что утро на голодный желудок приводит к тому, что в остальные приемы пищи человек съедает намного больше обычного или переедает перед сном. По ее мнению, намного эффективнее поможет похудеть плотный завтрак. В остальное время дня стоит придерживаться питания, сбалансированного по белкам, жирам, углеводам и калорийности.

Макгоуэн считает, что в идеале первый прием пищи должен включать в себя белок, который дает длительное ощущение сытости, поддерживающие метаболизм полезные жиры и сложные углеводы. По ее словам, они замедляют пищеварение и улучшают работу кишечника.

Диетолог подчеркнула, что этим критериям соответствует множество блюд: каша или греческий йогурт с семенами чиа, орехами и ягодами, вегетарианская яичница с овощами и тофу, тост с авокадо и яйцом или омлет с овощами и нутом. Она добавила, что главное правило для снижения веса — это не злоупотреблять сладкими хлопьями, выпечкой, фруктовыми соками, колбасами, а также блинами или вафлями.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас назвал помидоры суперфудом для сердца. По его словам, в томатах содержатся вещества, которые защищают сосуды, стабилизируют уровень холестерина и имеют противовоспалительный эффект.