Названы 20 лучших пляжных направлений мира

Британская газета The Telegraph составила список 20 лучших, по мнению ее редакторов, пляжных направлений мира. В рейтинг, места в котором не ранжируются, вошли 20 мест отдыха.

Расположенные на территории Африки Сейшельские острова идеально подойдут для любителей дорогого пляжного отдыха, отмечает издание. Для тех, кто, напротив, ищет бюджетный вариант, издание рекомендует отправиться в регион Алгарви на юге Португалии и разыскать пляж Praia de Albandeira.

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Пляжи Kathisma и Porto Katsiki на греческом острове Лефкада признали лучшими местами для занятий водными видами спорта,

а Paradise, располагающийся на острове Миконос в той же стране, — идеальным для вечеринок.

Зону отдыха Cala Pregonda на испанском острове Менорка в Средиземном море стоит посетить тем, кто любит отдыхать в уединении, подальше от толп туристов. Пляж на Бора-Бора в Тихом океане, по мнению британских журналистов, отлично подходит для медового месяца.

В рейтинг также вошли направления в Италии, Франции, Великобритании, ЮАР, США, Японии, Мексике и на Кубе.

В понедельник, 30 января, стало известно, что «Массандровский пляж» в Ялте попал в перечень «самых сексуальных» прибрежных зон отдыха.

