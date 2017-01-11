В Австралии создали пляж с «морем» из миллиона шариков

В парке Barangaroo в австралийском городе Сидней создали пляж с «морем» из 1,1 миллиона пластиковых шариков. Об этом в среду, 11 января, пишет портал Stuff, опубликовавший видео аттракциона.

Глубина пластикового «моря» составляет около метра, длина — 60 метров. Воспользоваться пляжем могут бесплатно посетители любого возраста. Инсталляция будет открыта для публики до конца января.

Создателем пляжа является группа нью-йоркских художников Snarkitecture, которая в 2015 году представила эту инсталляцию в Вашингтоне. Тогда аттракцион посетили порядка 160 тысяч человек.

