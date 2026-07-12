РИА Новости: Украина готовит операцию против пророссийских жителей под Черниговом

Украина готовит карательную операцию против пророссийски настроенных жителей Черниговской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В приграничных селах Черниговской области враг готовит серию карательных операций силами местного отряда спецназа полиции КОРД», — рассказал представитель силовых структур.

По его словам, украинскому спецназу поставлена задача задержать 70 пророссийских жителей приграничья. Дома задержанных украинцев планируют использовать для оборудования там боевых позиций и пунктов управления беспилотниками, отметил собеседник агентства.

Ранее на Украине силовики открыли охоту на участников бунта против территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). По данным украинских СМИ, к поиску участников акции подключились не только сотрудники силовых структур, но и неизвестные активисты.