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21:23, 12 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о подготовке Украиной карательной операции в Черниговской области

РИА Новости: Украина готовит операцию против пророссийских жителей под Черниговом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина готовит карательную операцию против пророссийски настроенных жителей Черниговской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В приграничных селах Черниговской области враг готовит серию карательных операций силами местного отряда спецназа полиции КОРД», — рассказал представитель силовых структур.

По его словам, украинскому спецназу поставлена задача задержать 70 пророссийских жителей приграничья. Дома задержанных украинцев планируют использовать для оборудования там боевых позиций и пунктов управления беспилотниками, отметил собеседник агентства.

Ранее на Украине силовики открыли охоту на участников бунта против территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). По данным украинских СМИ, к поиску участников акции подключились не только сотрудники силовых структур, но и неизвестные активисты.

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