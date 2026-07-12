В столичном ЖК квартиру затопило фекалиями

В Москве квартиру в ЖК затопило фекалиями и наполнителем для кошек

В Москве квартиру в ЖК затопило фекалиями. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, на Нагатинской улице жильцов одного из столичных ЖК затопило фекалиями. Собственники в течение трех лет пытались решить проблему, сообщая о ней в управу. При спуске кошачьего наполнителя в канализацию стояк забивался, но коммунальные службы не реагировали.

В результате хозяева одной из квартир после возвращения домой обнаружили вытекающую из-под двери воду, а в помещении экскременты и наполнитель. После происшествия, пострадавшие заплатили 30 тысяч рублей клининговой службе, минимум 40 тысяч обойдется дезинфекция помещения и требуется замена входной двери.

Пострадавшие готовят иск в суд.

Ранее сообщалось, что рыжая вода с запахом фекалий полилась из кранов в российском городе.