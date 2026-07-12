В Израиле объяснили новый удар по Газе

ЦАХАЛ: Израиль нанес удар по военному объекту ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военному объекту радикального палестинского движения ХАМАС в городе Газа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале пресс-службы израильских военных.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по объекту по производству оружия ХАМАС в районе города Газа на севере сектора Газа и демонтировала его», — отмечено в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, ХАМАС нарушило соглашение о прекращении огня, попытавшись восстановить свой военный потенциал. Удар был нанесен в момент подготовки теракта против израильских военных и гражданских лиц, добавили в пресс-службе. «Перед нанесением удара были предприняты шаги по уменьшению ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов и наблюдение с воздуха», — указано в публикации.

Ранее стало известно о роспуске ХАМАС органа, который управлял сектором Газа почти два десятилетия. Его полномочия будут переданы специально созданному комитету.