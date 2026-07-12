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20:46, 12 июля 2026Мир

Иран уничтожил пусковые установки HIMARS в Кувейте

Fars: КСИР уничтожил пусковые установки ракет HIMARS в Кувейте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jordan Pix / Getty Images

Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил пусковые установки ракет HIMARS и находившиеся при них боекомплекты в ходе ударов по американским объектам в Кувейте. Об этом сообщает информационное агентство Fars.

«В ходе этой операции были уничтожены пусковые установки и ракетные кассеты, которые были готовы к запуску в направлении Ирана», — говорится в сообщении.

Неофициальные источники сообщили агентству об уничтожении трех американских офицеров и ранении нескольких человек в результате атаки.

Ранее Иран нанес удар по подразделению ракетных войск армии США в Кувейте.

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