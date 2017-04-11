Эксперты назвали лучшее время для покупки авиабилетов на лето

Авиабилеты для путешествий по ряду направлений в России летом можно покупать практически в последний момент. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали эксперты туристического сервиса Aviasales во вторник, 11 апреля.

Специалисты изучили стоимость билетов, купленных в разные сезоны за последние несколько лет. В итоге они пришли к выводу, что проездные документы в Симферополь, Сочи, Анапу и Геленджик можно приобретать за десять и меньше дней до вылета.

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В этом случае можно сэкономить от 13 до 23 процентов от их стоимости по сравнению с более ранним бронированием. Кроме того, в последний момент есть смысл покупать билеты в Черногорию, Грецию, Испанию, Кипр и Болгарию. Экономия составит от 2 до 17 процентов.

Перелет в Италию лучше забронировать за 11-30 дней до путешествия. В этом случае авиабилет будет дешевле примерно на восемь процентов по сравнению с более поздним бронированием. Это же касается Франции (экономия 10 процентов) и Хорватии (11 процентов).

Покупкой билетов на турецкие курорты Анталья и Аланья эксперты советуют заняться примерно за 90 дней до отпуска. Тогда перелет обойдется дешевле максимум на 13 процентов.

Ранее во вторник в Aviasales рассказали, что расходы россиян на перелеты уменьшились на десять процентов в 2016 году.

В феврале сообщалось, что билеты на большинство рейсов в Европу и Азию, по мнению специалистов Skyscanner, необходимо покупать за пять-семь месяцев до путешествия.