Путешествия
 

В Европе запустили Polaroid-туры

Перейти в «Мою Ленту»

Австрийская туристическая фирма Sophort предлагает пешеходные экскурсии, во время которых отдыхающие делают снимки с помощью фотоаппаратов марки Polaroid. Об этом сообщает Lonely Planet.

Sophort организует подобные Polaroid-туры по Вене, и еще по одному австрийскому городу, Грац, на юго-востоке страны. Кроме того, она оказывает такие услуги в Варшаве.

В австрийской столице Sophort проводит два варианта экскурсии: классический маршрут, сфокусированный на исторических достопримечательностях, и урбанистический, с посещением картинных галерей и осмотром городских граффити.

Как заявляют в турфирме, экскурсии со старомодными фотоаппаратами пользуются большой популярностью. В связи с этим компания решила расширить число маршрутов, добавив к ним австрийский Зальцбург и Рим.

Один из основателей Sophort Томас Прейер (Thomas Preyer) отмечает, что во время таких туров приходится хорошо подумать перед тем, как сделать фото, ведь одна кассета Polaroid рассчитана всего на восемь снимков.

Американская компания Polaroid Corporation начала выпускать фотоаппараты в 1948 году. После съемки они сразу выдавали готовый снимок. К 2000 году эти приборы перестали выдерживать конкуренцию с цифровыми фотоаппаратами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Put the smartphone down, Austria and Poland now run Polaroid photo tours
Назван самый дешевый для отдыха город Европы
В Мехико организовали бесплатный «Коррупционный тур»
Британцы организовали первый в мире автобусный тур для собак
Последние новости
Daily Mail удалила статью о плане США организовать химическую атаку в Сирии
Полиция Швеции назвала наезд грузовика на толпу терактом
Климкин предупредил украинцев о задержках на границе при въезде в ЕС
СМИ узнали о планах «Лукойла» продать все АЗС в России
Мостовой оценил шансы Слуцкого на трудоустройство в Англии
Россияне стали меньше слушать Стаса Михайлова и Елену Ваенгу
В Крыму отреагировали на предложение Киева съездить в ЕС по украинским паспортам
Путешествия
Путешествия
 — 
00:08 Сегодня

Холм ядовитых деревьев

Как самое страшное место Камбоджи стало местом притяжения туристов со всего мира
17:16 4 апреля 2017

На Международном форуме в Москве обсудят сервис для авиапассажиров

17:51 Сегодня

Для туристов в России организуют «Атомные выходные» с посещением храма

15:52 4 апреля 2017

В Сочи побили мировой рекорд по спуску на лыжах в купальниках

Путешествия
 — 
00:05 18 февраля 2017
Дубай-Марина. ОАЭ © Олег Жуков / Фотобанк Лори

На границе моря и пустыни

Почему в Дубай стремятся сотни тысяч россиян
16:22 Сегодня

Американская авиакомпания сняла музыканта с рейса из-за виолончели

14:31 Сегодня

Директор турагентства обманула клиентов на полтора миллиона рублей

14:22 3 апреля 2017

Выбран лучший логотип для Золотого кольца России

Путешествия
 — 
00:11 6 апреля 2017

Мама, я аэрофоб

Как справиться со страхом перед полетами
13:53 Сегодня

Индия упростила визовый режим для россиян

13:18 Сегодня

Евросоюз ужесточил правила посещения Шенгенской зоны

11:32 Сегодня

Снятая с рейса пассажирка канадской авиакомпании скончалась в больнице

Россия
Леонид Маркелов«Строительство замков продолжится»
Как страсть к архитектуре и фужер нефти довели главу Марий Эл до отставки
«Эта терапия убила бы взрослого»
Детская онкология излечима, но выздоровление стоит огромных денег
Рособрнадзор запретил набирать студентов в три вуза
РПЦ назвала необходимую на реставрацию храмов сумму
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован торговый центр «Афимолл Сити»
В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП
Владимир Путин и Шавкат МирзиёевПокинули Кремль окрыленными
Переговоры Путина и нового президента Узбекистана прошли под раскаты хохота
Все материалы
Мир
Марин ле ПенПо жизни правая
Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер
Дерадикализатор сломался
Власти Франции признались в провале программы социализации джихадистов
Стокгольм под ударом
Грузовик протаранил толпу на главной пешеходной улице города
Власти Швеции задержали подозреваемого в наезде на толпу в Стокгольме
СМИ опубликовали новое видео с места наезда грузовика на людей в Стокгольме
«На этих выборах все идет не по привычному сценарию»
Арно Дюбьен о президентской гонке во Франции и шансах на победу Ле Пен
Дональд ТрампАмериканский пирог
Готов ли Китай сменить США в роли лидера мировой глобализации
Все материалы
Бывший СССР
Неизлечимая энергозависимость
К чему приведет остановка ТЭС из-за отсутствия угля на Украине
Представитель ЕС пожаловался на высмеивающих «безвиз» троллей
Климкин предупредил украинцев о задержках на границе при въезде в ЕС
Киев призвал поддержать действия США в Сирии
Аваков заявил о желании жителей Донбасса вернуться в состав Украины
Лукашенко обвинил Кремль в неготовности к созданию Союзного государства
Чешский суд закрыл представительство ДНР
Все материалы
Финансы
С инжиру бесятся
Как Белоруссия стала главным поставщиком экзотических продуктов в Россию
Ткачев назвал крепкий рубль угрозой российскому экспорту
Новак отказался связывать рост цен на нефть с ударом США по Сирии
Lehman Brothers возместит инвесторам потери по облигациям на миллиард долларов
ЦБ подтянул официальный доллар к 57 рублям
Сбербанк в первом квартале увеличил прибыль в полтора раза
Сбербанк опроверг данные об обмене украинской «дочки» на отели Hilton
Все материалы
Бизнес
Отнять и поделить
Как наемные работники борются с работодателями
СМИ узнали о планах «Лукойла» продать все АЗС в России
Ткачев раскритиковал выводы Роскачества о помидорах
Долг Исмаилова перед «дочкой» ВТБ вырос на 1,6 миллиарда рублей
Спрос на товары российского производства вырос в полтора раза
Глава немецкой Wintershall оценил влияние Польши на «Северный поток-2»
Александр Мамут приобрел сеть «Формула кино»
Все материалы
Силовые структуры
Старт ракеты с эсминца USS Porter 7 апреля 2017 годаПо грани допустимого
Какими могут быть последствия американского удара по Сирии
«Это баланс точности и скорости»
«Лента.ру» взяла интервью у стрелка, сыгравшего Бетховена на пистолетах
Прописали лечение
Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией
Сирийское телевидение показало любительскую видеозапись момента удара по Шайрату
В Москве за мошенничество задержан высокопоставленный сотрудник МВД
В Минобороны гарантировали прикрытие средствами ПВО российских объектов в Сирии
Вину в московском пожаре с 17 жертвами возложили на руководителей типографии
Все материалы
Наука и техника
Коробка с приветом
Раскрыты характеристики загадочной консоли Project Scorpio
Коммунальный рай
Как советская власть создавала нового человека
Скользкий вопрос
Как скоро растаявшие ледники затопят Землю
Из Mass Effect: Andromeda убрали «мертвые глаза»
Google выпустил собственную водку
Быстроходного робота-ската показали на видео
Астрономы нашли вторую Венеру
Все материалы
Спорт
Закрытый показ
Почему российские болельщики могут не увидеть матчи ЧМ-2018 по ТВ
Мостовой оценил шансы Слуцкого на трудоустройство в Англии
«Аэрофлот» и «Манчестер Юнайтед» продолжат сотрудничество
Вооруженный грабитель отобрал у игрока «Атлетико» часы за 70 тысяч евро
Два россиянина номинированы на звание лучшего молодого футболиста Европы
Аделина СотниковаПрыжок к жизни
Вернет ли Евгений Плющенко в мировую элиту фигурного катания Аделину Сотникову
Футболист «Зенита» поделился впечатлениями от поездки в метро после теракта
Все материалы
Культура
Место возле папаши
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Времени первых» до «Последствий»
Робот и наоборот
Группа, без которой не было бы Depeche Mode, A-ha и многих других
«Главная ценность нации — это совесть»
Продюсер Тимур Бекмамбетов о «Времени первых» и русском характере
Прокатчики в США раскритиковали «взрослый» рейтинг фильма о девочке-трансгендере
Павленскому ограничили выезд за границу
Минкульт «кинофицирует» цирки для показа исключительно российских фильмов
Появились первые кадры ремейка «Грязных танцев»
Все материалы
Интернет и СМИ
Кадр из видео «Исламского государства».Мамкины шахиды
Почему российские подростки становятся террористами
Приговорен к пожизненным дизлайкам
Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Асада с прищепкой на носу
Отец-тролль прифотошопил к фото дочери нож и горящую плиту ради хейтеров
В сети разоблачили хвастающихся экстремальными снимками блогеров
В сети раскрыли странные увлечения богатейших людей мира
Twitter подал в суд на власти США из-за требования раскрыть данные пользователя
Все материалы
Ценности
Volkswagen Golf GTE SportБешеные табуретки
Спортивные модификации компактных авто не теряют популярности
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Рианна создала гламурные украшения для Сhopard
Китайцы и израильтяне покажут в Шанхае электрический суперкар
Kenzo нарядил нигерийскую молодежь в одежду из новой коллекции
Reebok Classic выпустил кроссовки для музыкальных фестивалей
Peuterey Х Vespa показали коллекцию-унисекс
Все материалы
Путешествия
Холм ядовитых деревьев
Как самое страшное место Камбоджи стало местом притяжения туристов со всего мира
«Первопроходцам всегда достается больше шишек и лавров»
Валерий Тройчук («Винодельня Ведерников») — о русских винах европейского уровня
Для туристов в России организуют «Атомные выходные» с посещением храма
В Европе запустили Polaroid-туры
Американская авиакомпания сняла музыканта с рейса из-за виолончели
Директор турагентства обманула клиентов на полтора миллиона рублей
Индия упростила визовый режим для россиян
Все материалы
Из жизни
Какая нелепая смерть
Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Я скажу тебе нет!
Где и почему запрещают носить усы и бороду
«Хочется, чтобы это прекратилось»
12 историй о женском обрезании, рассказанных от первого лица
Американец пригласил свою 93-летнюю бабушку на школьный выпускной
Скарлетт Йоханссон назвала Иванку Трамп трусихой
В США кадет-гей пригласил спутника на выпускной
Стало известно меню устроенного Трампом в честь Си Цзиньпина ужина
Все материалы
Крутейшие дизельные машины
Автомобили на «тяжелом топливе», от которых волосы дыбом
Очень быстрые грузовики
7 тягачей, которые побили все рекорды скорости
«Экзорцист» для «Демона»
Самые яркие доработанные автомобили месяца
Бычий труд
История тех Lamborghini, о которых вы не мечтаете
ГИБДД разрешит тюнинговать автомобили
«Мерседес» изменил S-Классу интерьер и добавил автопилот
Британцы выпустили современную версию оригинального MINI
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы