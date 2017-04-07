В Европе запустили Polaroid-туры

Австрийская туристическая фирма Sophort предлагает пешеходные экскурсии, во время которых отдыхающие делают снимки с помощью фотоаппаратов марки Polaroid. Об этом сообщает Lonely Planet.

Sophort организует подобные Polaroid-туры по Вене, и еще по одному австрийскому городу, Грац, на юго-востоке страны. Кроме того, она оказывает такие услуги в Варшаве.

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В австрийской столице Sophort проводит два варианта экскурсии: классический маршрут, сфокусированный на исторических достопримечательностях, и урбанистический, с посещением картинных галерей и осмотром городских граффити.

Как заявляют в турфирме, экскурсии со старомодными фотоаппаратами пользуются большой популярностью. В связи с этим компания решила расширить число маршрутов, добавив к ним австрийский Зальцбург и Рим.

Один из основателей Sophort Томас Прейер (Thomas Preyer) отмечает, что во время таких туров приходится хорошо подумать перед тем, как сделать фото, ведь одна кассета Polaroid рассчитана всего на восемь снимков.

Американская компания Polaroid Corporation начала выпускать фотоаппараты в 1948 году. После съемки они сразу выдавали готовый снимок. К 2000 году эти приборы перестали выдерживать конкуренцию с цифровыми фотоаппаратами.