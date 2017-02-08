В Мехико организовали бесплатный «Коррупционный тур»

В Мехико запустили «Коррупционный тур» на автобусе, во время которого гиды рассказывают путешественникам о местах, связанных с взяточничеством и другими преступлениями. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает Daily Mail.

В ходе экскурсии внимание туристов обращают, в частности, на монумент Estela de Luz («Столб света»), возведенный в 2011 году в честь 200-летия независимости Мексики от Испании. Компанию, которая работала над его возведением, подозревали в том, что она завысила общую стоимость использованной для строительства стали на несколько миллионов долларов.

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Путешественникам также рассказывают о скульптуре в память о 43 студентах, которые были убиты бандитами в штате Герреро в 2014 году. Учащихся, активных участников акций протеста, арестовали полицейские, которые затем передали их преступникам.

Другие достопримечательности на маршруте включают в себя здание Сената Мексики, прокуратуру Мехико, Институт социального обеспечения и другие места.

Тур является бесплатным и финансируется за счет частных пожертвований. Экскурсию, которая длится 90 минут, проводят еженедельно по субботам, два раза в день.

В рейтинге восприятия коррупции от организации Transparency International за 2016 год Мексика занимает 123-е место в списке из 176 государств.

