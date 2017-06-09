Туристам предложили экскурсии по родному городу Мелании Трамп за 5 тысяч рублей

В словенском городе Севница, где родилась Мелания Трамп, начали организовывать туры, посвященные нынешней первой леди США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В частности, пятичасовую экскурсию по Севнице можно заказать примерно за 90 долларов (5,1 тысячи рублей) на двоих. Маршрут включает в себя начальную школу, где училась будущая жена президента Дональда Трампа, квартиру, где она жила в детстве, и район, где сейчас находится дом ее родителей.

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Связанные с Меланией Трамп туры по Севнице организуют несколько компаний. Тарифы у них разнятся: так, одну из экскурсий по словенскому городу можно приобрести за 175 долларов (почти 10 тысяч рублей) на человека, пишет New York Daily News. Помимо посещения мест, которые имеют отношение к первой леди, отдыхающим также предлагают визит в замок XIII века и знакомство с местной кухней.

В конце января стало известно, что специальные экскурсии, связанные с женой президента США, стали устраивать по всей Словении, в местах, где она жила, училась и работала.

Мелания Трамп родилась в 1970 году в словенском городе Ново-Место. Она выросла в Севнице, а затем поступила в университет в столице страны Любляне по специальности «архитектура и дизайн». Женщина бросила обучение после первого курса и переехала в Милан, где начала модельную карьеру.