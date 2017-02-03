Девять йеменских туристов выслали из США из-за указа Трампа

Девять туристов из Йемена были высланы из США в столицу Эфиопии Аддис-Абебу в связи с иммиграционным указом президента страны Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Reuters.

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Из Эфиопии они вылетят в Республику Джибути, а оттуда — в свою родную страну. Прямых рейсов между Соединенными Штатами и Йеменом в настоящее время нет. За чей счет будут совершены последние два перелета, не уточняется.

В конце января стало известно, что французская авиакомпания Air France отказала в перелете в США 21 пассажиру из стран с преимущественно мусульманским населением из-за указа Трампа.

Ранее в том же месяце президент Америки подписал документ, согласно которому запрет на посещение Соединенных Штатов вводится для граждан семи государств — Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

