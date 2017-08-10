Туристам в Петербурге разрешат гулять по крышам

Туристам в Санкт-Петербурге на законных основаниях разрешат подниматься на крыши нескольких зданий в историческом центре города, где для них будут проводить экскурсии. Об этом сообщает ТАСС.

Первая смотровая площадка для отдыхающих на крыше в Северной столице была открыта в конце июля. Осенью текущего года еще одна такая зона заработает на вершине здания на улице Зодчего Росси в центре Петербурга.

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Кроме того, третий объект для экскурсий на крыше будет представлен зимой. Как заявила начальник городского туристско-информационного бюро Дарья Щавелева, речь идет о доме на пересечении Невского и Владимирского проспектов.

Щавелева добавила, что смотровые площадки будут доступны круглый год.

Первую подобную зону для экскурсий на высоте представили в доме на Лиговском проспекте. Проектом «Доступные крыши» занимаются частные инвесторы при поддержке комитета по развитию туризма Петербурга.

Вложения в первый такой объект составили около 1 миллиона рублей. Экскурсии по крышам согласованы с МЧС и местными властями.