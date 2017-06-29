Airbnb запустил в Москве сервис необычных экскурсий

Сервис арендного жилья Airbnb запустил в Москве свой новый проект Trips, являющийся альтернативой обычным путеводителям и экскурсионным программам. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 29 июня.

Trips представляет собой набор развлечений (так называемых впечатлений) для гостей столицы, разработанных местными жителями. Вместо популярных туристических маршрутов путешественникам представят скрытую от них сторону города.

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Отдыхающим, к примеру, предложат экскурсию по хранилищам Российской государственной библиотеки и знакомство с книгами, находившимися под запретом в СССР. Туристы также получат возможность попасть за кулисы Большого театра, побывать в его служебных помещениях и посмотреть на репетиции артистов.

Кроме того, москвичи познакомят путешественников с местной кухней, позволят покататься на танках, научат выпекать хлеб в домашних условиях и разбираться в вине. Всего в рамках Trips в настоящее время доступны 25 впечатлений. Список будет пополняться.

Проект ориентирован как на иностранцев, так и на россиян из других городов. Стоимость услуг — от 1,2 тысячи до 15 тысяч рублей с человека. Москвичи также могут предложить на Airbnb свои мероприятия для отдыхающих.

Сервис Trips был представлен в ноябре 2016 года. Он насчитывает свыше 1,7 тысячи впечатлений в более чем 30 городах мира.