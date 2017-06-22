Появился клон Airbnb только для женщин

Сервис аренды жилья Overnight выпустил одноименное туристическое приложение для женщин, позволяющее им снимать квартиры только у представительниц своего пола. Об этом пишет газета The Independent.

Overnight, работающий по той же модели, что и известный сервис Airbnb, начал сотрудничать с соцсетью Girls Love Travel, посвященной путешествиям женщин в одиночку. Данный портал объединяет порядка 350 тысяч участниц из разных стран мира.

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Благодаря приложению Overnight туристка сможет арендовать жилье у одной из пользовательниц Girls Love Travel. Кроме того, Overnight планирует привлечь к данному проекту и другие подобные соцсети.

Основательница Girls Love Travel Хейли Вудс (Haley Woods) поясняет, что для многих женщин может быть небезопасно останавливаться у незнакомца или самой сдавать свое жилье туристу.

«Альтернатива в виде отелей или хостелов зачастую обходится дороже и может отложить начало путешествия из-за проблем с бюджетом», — отмечает Вудс. Однако приложение Overnight решает эту проблему.

В начале июня сообщалось, что белорусские разработчики создали туристическое приложение для поиска в другой стране бесплатных жилья, еды, гидов и других услуг.