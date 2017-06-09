Белорусы создали туристическое приложение для поиска бесплатного жилья и еды

Белорусские разработчики создали приложение Bring Me Gift, благодаря которому туристы могут найти в другой стране бесплатные жилье, еду, гида и другие услуги. Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.

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Как отмечают создатели сервиса, они объединили функции разных туристических сервисов вроде Booking.com, Airbnb, BlaBlaCar и так далее в одном месте. Bring Me Gift связывает напрямую путешественников и местных жителей. Последние с помощью приложения могут предлагать снять квартиру, сдать машину в аренду, встретить зарубежного гостя в аэропорту, накормить его обедом и прочие услуги.

Отдыхающий получит все это бесплатно, пообещав взамен свою помощь. К примеру, он может привезти местным жителям нужные им товары из-за рубежа. Для этого в Bring Me Gift необходимо использовать функцию «Бесплатный обмен». Если путешественник предпочитает расплачиваться деньгами, ему надо выбрать соответствующий раздел приложения.

Программу разработали жители города Гродно Юлия Гацко и Виктор Семеняко — врач и менеджер по продажам, уточняет телеканал «Моя планета». Пока что приложение можно скачать только в AppStore. Для владельцев смартфонов на Android оно станет доступна позднее.