Туристы назвали путешествия одним из факторов успеха в жизни

Туристы из разных стран мира считают, что путешествия способствуют успеху в личной жизни и работе. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса бронирования отелей Booking.com, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 2 марта.

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В ходе опроса специалистами компании 15 тысяч человек из 20 государств (в том числе и России) 45 процентов участников заявили, что знания и навыки, полученные в путешествиях, помогают в личной жизни и карьере.

Так, 13 процентов респондентов, вдохновленные впечатлениями от поездок, нашли новую работу, примерно такое же число туристов улучшили свои отношения с партнером. Еще 21 процент опрошенных сменил место жительства.

По словам 65 процентов туристов, посещение новой страны или города помогает им повысить уверенность в себе. Респонденты также выразили мнение, что люди, побывавшие в разных местах, интереснее тех, кто путешествует мало. Так считает 61 процент.

В ноябре 2016 года в ходе аналогичного опроса его участники рассказали, что путешествия приносят им больше радости, чем любовь, дети, работа и материальные блага.

