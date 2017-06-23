Airbnb запустит новый проект для VIP-туристов

Сервис аренды жилья Airbnb готовит к запуску новый продукт, рассчитанный на VIP-туристов. Об этом сообщает Bloomberg.

В рамках проекта путешественникам будет предложено арендовать дорогие квартиры, заранее проверенные сотрудниками Airbnb, заявили три источника, знакомые с информацией. В пилотном режиме новая функция будет запущена в ближайшее время.

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Для тестирования продукта выберут ограниченную группу собственников квартир. Их посетят работники Airbnb, которые проверят жилье на соответствие определенным стандартам, характерным для отелей. Речь, в частности, идет о наличии гостиничного комплекта туалетных принадлежностей (одноразовая зубная щетка, паста, мыло) а также бутилированной воды, чая и кофе для постояльцев.

Хозяева квартир, прошедших инспекцию, смогут вызвать бесплатного фотографа от Airbnb, который сделает снимки их жилья для размещения на сайте компании. Предполагается, что полноценно сервис заработает к концу 2017 года.

По мнению аналитиков, такой проект угрожает крупным сетям отелей, наподобие Hilton и Marriott. Гостиничные операторы уже потеряли часть бюджетных клиентов из-за Airbnb. Теперь компания нацелилась на более обеспеченных путешественников, которые раньше избегали ее услуг, предпочитая проверенный сервис в дорогих отелях.

Ранее стало известно о создании так называемого клона Airbnb — приложения, которое позволяет женщинам снимать квартиры только у представительниц своего пола.

