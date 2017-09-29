Лучшие шеф-повара страны накормят россиян за 990 рублей

С 1 по 15 октября в 11 городах России пройдет второй Российский Ресторанный Фестиваль. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили организаторы фестиваля.

Фестиваль проводится во второй раз. В мае 2017 года в нем приняли участие семь городов; теперь количество увеличилось: Калининград и Владивосток, Санкт-Петербург и Сочи, а также Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Казань и Воронеж. В рамках мероприятия рестораны-участники предложат гостям дегустационные сеты из 3-5 популярных или новых блюд по фиксированной цене 990 рублей. В каждом ресторане будет доступно меню со шрифтом Брайля. В рамках образовательной программы в ряде городов ресторанные обозреватели сервиса «Афиша-Рестораны» дадут лекции фуд-блогерам о том, как правильно писать о еде и заведениях общественного питания.

«В мае проект показал отличные результаты — было продано более 30.000 сетов. Осенью мы увеличили географию и количество участников: теперь в Фестивале одновременно участвуют 11 городов и более 300 проектов. Мы продолжаем развивать гастрономический туризм: в рамках фестиваля все получат специальные условия на проживание в отелях городов-участников. Теперь путешествовать по России становится еще выгоднее!», — прокомментировал новость со-организатор фестиваля Александр Сысоев.

