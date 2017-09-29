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Лучшие шеф-повара страны накормят россиян за 990 рублей

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С 1 по 15 октября в 11 городах России пройдет второй Российский Ресторанный Фестиваль. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили организаторы фестиваля.

Фестиваль проводится во второй раз. В мае 2017 года в нем приняли участие семь городов; теперь количество увеличилось: Калининград и Владивосток, Санкт-Петербург и Сочи, а также Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Казань и Воронеж. В рамках мероприятия рестораны-участники предложат гостям дегустационные сеты из 3-5 популярных или новых блюд по фиксированной цене 990 рублей. В каждом ресторане будет доступно меню со шрифтом Брайля. В рамках образовательной программы в ряде городов ресторанные обозреватели сервиса «Афиша-Рестораны» дадут лекции фуд-блогерам о том, как правильно писать о еде и заведениях общественного питания.

«В мае проект показал отличные результаты — было продано более 30.000 сетов. Осенью мы увеличили географию и количество участников: теперь в Фестивале одновременно участвуют 11 городов и более 300 проектов. Мы продолжаем развивать гастрономический туризм: в рамках фестиваля все получат специальные условия на проживание в отелях городов-участников. Теперь путешествовать по России становится еще выгоднее!», — прокомментировал новость со-организатор фестиваля Александр Сысоев.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe poverty

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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