Российские повара покажут берлинцам чуду и треску с картошкой

Российские повара примут участие в фестивале европейской уличной гастрономии European Street Food Awards. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

European Street Food Awards проведут в Берлине в течение двух дней, с 30 сентября по 1 октября. В нем будут участвовать представители российских ресторанов «Быков бар» (Калининград) и «Дагестанская лавка» (Москва).

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Эти заведения стали победителями российского этапа European Street Food Awards — Russian Street Food Awards. «Быков бар» представит в Берлине слабосоленую мурманскую треску с картошкой, а «Дагестанская лавка» — чуду (лепешки с начинкой, которые готовят в Дагестане).

Соревнование Russian Street Food Awards прошло в Калининграде в начале сентября. Первое место досталось «Быков бару», второе — «Дагестанской лавке». Всего в рамках конкурса состязались 25 проектов.

European Street Food Awards является крупнейшим в мире фестивалем уличной гастрономии. В рамках мероприятия соревнуются выбранные национальными жюри команды поваров из России, Нидерландов, Германии, Испании, Италии, Швеции, Франции, Ирландии и Великобритании

