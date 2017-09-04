Лучшим стритфуд-проектом России назвали треску с картошкой

В Калининграде вручили премию Russian Street Food Awards за лучший стритфуд-проект России. Первое место досталось местному заведению «Быков бар», которое представило на суд жюри блюдо «Мурманская треска с запеченным картофелем». Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победители премии в конце сентября отправятся в Берлин, чтобы побороться за звание лучших в Европе.

Второе место досталось проекту «Дагестанская лавка», которые готовили лакские чуду, третье — «Месту теста» с удмуртскими кокроками из печи. Всего в конкурсе приняли участие порядка 25 проектов.

В жюри премии вошли президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, глава Международного Эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, заместитель главного редактора журнала Gastronom Людмила Сальникова и московский ресторатор Ксения Караулова. Премия была вручена в рамках фестиваля уличной еды Kaliningrad Street Food Weekend.