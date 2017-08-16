Приготовление омлета из 10 тысяч яиц в Бельгии сняли на видео

В городе Мальмеди на юго-востоке Бельгии в очередной раз пожарили гигантский омлет из 10 тысяч яиц. Видео с мероприятия публикует агентство Ruptly.

Это кулинарное событие организуют в Мальмеди ежегодно 15 августа, в честь католического праздника день Успения Богоматери вот уже в течение 22 лет. Омлет готовят на сковороде диаметром четыре метра. Помимо яиц, для приготовления блюда используют 25 килограммов бекона, восемь килограммов специй и четыре килограмма трав. Всех желающих угощают омлетом бесплатно.

Недавний продуктовый скандал в Европе не сказался на планах проведения мероприятия в Мальмеди. В яйцах в 15 странах как в ЕС, так и за его пределами обнаружили следы фипронила (инсектицид). Токсичное вещество запрещено использовать на фермах с животными и птицами, которые предназначены для употребления в пищу.

Как отмечает BBC News, в связи с этим перед приготовлением омлета в Мальмеди специалисты особенно тщательно проверяли яйца.